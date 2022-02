Coahuila.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), atacó de nuevo a los medios de comunicación y aseguró que hay una "estrategia golpista" en su contra para debilitar su gobierno.

"La estrategia golpista mediante el uso de los medios de información que se venden o se alquilan, mercenarios, esa estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a dirigentes y gobiernos que enfrentan, que se atreven a enfrentar el poderío corrupto de las élites”, comentó el mandatario de acuerdo a la agencia Reforma.

En marco del 109 Aniversario de la Creación del Ejército Mexicano en la exhacienda de Guadalupe ubicada en Coahuila, el presidente insistió que existe una “guerra sucia” en su contra y que hasta el momento ha resistido a ella con el apoyo del pueblo.

“Sin el apoyo del pueblo tampoco hubiéramos resistido la intensa campaña en nuestra contra emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales. Ni hubiéramos podido hacer frente a una guerra sucia tan intensa y estridente como la que padeció el presidente Madero, hemos dicho que por el bien de todos: primero los pobres”, expresó

AMLO asegura que 'guerra sucia' no le hace 'mella'

Lopéz Obrador desistió de hablar del caso de su hijo José Ramón y reitero que esta “guerra sucia” no hace “mella”.

“Aquí en nuestro tiempo, en nuestro País, no hacen mella… En expresión de Juárez: no le quitan ni una pluma a nuestro gallo. México ya no es tierra de conquista y de rapacidad. En México, y poco a poco las élites se tendrán que ir acostumbrando, porque en México mandan las mayorías y se gobierna con honestidad y con justicia".

"Hemos dicho que por el bien de todos primero los pobres, porque esta expresión, además de humana y justa, implica algo políticamente importante: atender a los más pobres, que son muy leales. Es ir a la segura para integrar a las mayorías al proyecto transformador, superar la opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna", comentó.

