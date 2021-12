Hay pocas personas contagiadas con la variante ómicron de COVID, pero lo más importante es que no han aumentado los contagios y las hospitalizaciones, aseguró Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México.

En la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional dijo:

De esa nueva variante, ya se ha registrado en México, no son muchos los casos, lo que tenemos de información es que no han aumentado los contagios y lo más importante es que no han aumentado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera, hasta ahora, no hemos tenido problema.