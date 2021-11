Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo que es importante que quien combate a la corrupción cuente con buena fama pública sobre Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF, pese a eso asegura que es un abogado recto y profesional.

No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública, en estos tiempos, así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder.

"Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana, es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía".

AMLO asegura que Santiago Nieto no tiene malos antecedentes

AMLO, en su conferencia de prensa en las instalaciones del 29 Batallón de Infantería de Colima, subrayó que la gente ya está harta de los excesos de los servidores, de cómo apenas llegaban a los cargos, ni siquiera cargos muy elevados, los dos meses de las fiestas, a cambiar de automóvil, a los dos años a mudarse de colonia, y a otra de más nivel.

Todo mundo tiene derecho a comprarse residencias y autos, pero no en el servicio público, por eso yo no le llamo funcionario, sino servidor.

Señaló que no desacredita al extitular de la UIF porque no es una persona íntegra y no tiene malos antecedentes y que su salida del Gabinete se debió a las "circunstancias" (de su boda), porque no podemos tolerar nada que afecte la transformación.

Porque imagínense nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos, que no quieren que se lleven a cabo las transformaciones, estarían dale y dale y dale y dale con eso de la boda y que los aviones privados.

