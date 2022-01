Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México, aseguró que, si “fuera ambicioso” y buscara reelegirse, muchos de sus seguidores rechazarían sus intenciones de seguir en el poder pese a que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población.

AMLO señaló en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que uno de los principales errores de los dirigentes es tener mucho apego al poder y no saber retirarse a tiempo.

“Yo por convicción -porque sería traicionarme -he dicho no a la reelección, por convicción, nunca lo haría, eso está muy claro y nada de que `yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación´, `no se puede quedar a media, falta un poquito de tiempo´, nada de eso, nada de caer en el necesario, nada, nada".

LEE TAMBIÉN: Ómicron afecta parte superior del cuerpo, afirma funcionario de la OMS

AMLO asegura que el problema de los dirigentes es aferrarse al poder

"Pero si yo fuese ambicioso o tuviese mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saber retirarse a tiempo y dijera “me voy a reelegir”, muchos que están conmigo me dirían `no´ y tengo apoyo, eh, pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo, aseveró.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador aseguró que la gente apoya a su gobierno es porque está por la “causa” y porque busca la transformación de México.

“La gente no está con uno, la gente está por la causa, la gente lo que quiere es la transformación. Es lo que le importa a la gente, por eso es que nos apoyan”, agregó.

POR SI NO LO VISTE: Accidente en EU deja a cientos de vehículos atrapados en la nieve en Virginia

CAZ

Las noticias de AM en

Síguenos