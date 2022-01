Ciudad de México.- Tras presentar síntomas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio positivo a COVID.

Fue mediante redes sociales donde el mandatario informó que se contagió de COVID y que presenta síntomas leves.

“Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante", escribió AMLO.

López Obrador detalló que debido a que permanecerá en aislamiento, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo sustituirá en las conferencias matutinas y otros actos.

“En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!”.

AMLO estuvo sin cubrebocas en la Mañanera

Durante la conferencia matutina del lunes, el Presidente, sin usar un cubrebocas, informó que amaneció con molestias en la garganta y pensaba que solo se trataba de una gripe.

“Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe… No tengo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas".

“Sí son ya varios lo que tienen Covid de esta nueva variante que conocemos, afortunadamente están saliendo algunas con muy pocos síntomas, un poco de calentura, pero un día, no mucha, garganta, básicamente y ya con estos medicamentos se puede salir rápido”, expresó el presidente en la Mañanera.

AMLO dio positivo a COVID hace un año

El pasado 25 de enero de 2021 el presidente dio positivo a COVID por primera vez, ese día había informado que también presentó síntomas leves.

"Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos", explicó.

