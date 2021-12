¿Por qué AMLO desapareció al Instituto de Cambio Climático?

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) desapareció y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó las razones.

Este instituto fue creado en forma simultánea cuando entró en vigor la Ley General de Cambio Climático.

"El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es un organismo de investigación del Estado Mexicano que genera e integra investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones”, se puede leer en el sitio web del Gobierno de México.

Sitio web del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

¿Por qué AMLO desapareció el Instituto de Cambio Climático?

Durante una conferencia de prensa, el mandatario informó que a pesar de la suspensión del organismo su Gobierno sí tiene un plan respecto al medio ambiente.

Así mismo, detalló que la razón principal de la desaparición del instituto es para evitar políticas del "periodo neoliberal" que sólo crearon organismos sin atender las causas del problema.

“Es un asunto de fondo que aquí se ha planteado, yo creo que como parte de la política neoliberal los creadores de este esquema de saqueo fueron alentando una serie de políticas que, desde luego tiene una justificación pero, al mismo tiempo, distraen o permiten que no se enfoque el problema principal, que no nos ocupemos de lo que origina todo lo demás o que atendamos las consecuencias, no las causas", expresó el mandatario de acuerdo con la Agencia Reforma.

Así mismo, López Obrador afirmó que al crear diversos organismos destinados a lo mismo, el dinero ya no llegaba a los pobres.

“No es que no nos importe el medio ambiente, al contrario, lo que no queremos es que medran, que saquen raja de estas causas… Crearon una constelación de organismos de la sociedad civil, con presupuesto público, con dinero que ya no llegaba a los pobres, en el mejor de los casos para analizar la realidad, no para transformar la realidad… Aparte de la Secretaría de Medio Ambiente, ese organismo y dos o tres organismos más para lo mismo, para cuidar el medio ambiente, para protegerlo, ¿qué no lo puedes hacer con uno?”, comentó.

Para finalizar, el mandatario llamó "farsantes" a los ambientalistas porque “no dijeron nada” cuando veían que el País se destruía durante el “periodo neoliberal”.

"Yo no tengo problema de conciencia, los ambientalistas son unos farsantes porque viven bien, reciben fondos del extranjero y viven bien", reclamó.

