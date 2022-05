Badiraguato, Sinaloa.- Antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendiera que el "Triángulo Dorado", donde opera uno de los cárteles más poderosos del País y a nivel internacional, es una zona de "gente buena y trabajadora", una comitiva de reporteros comprobó que pistoleros son los que controlan las carreteras de Sinaloa y no el Ejército o la Guardia Nacional.

La comitiva fue detenida en Badiraguato, Sinaloa, en la carretera que comunica con Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde López Obrador tendría un evento. Los hombres armados se ubicaban en la carretera junto a una motocicleta y dos camionetas, una Jeep y una Chevrolet Cheyenne, misma que López Obrador mandaría al "carajo" más adelante en su evento, porque induce a los jóvenes, según el Presidente tabasqueño, al consumismo.

En total eran 10 hombres con chalecos antibalas, ocho cargadores, uniformes tipo militar, equipo de radiocomunicación, armas cortas y cuernos de chivo, además de una tercera camioneta, todas sin placas.

Además, los pistoleros utilizan picos ponchallantas que atraviesan a lo ancho de la carretera para evitar el libre tránsito de vehículos.

'¿No traen 'armas?'

La preocupación de los hombres armados es que los que transiten por esa carretera no traigan armas. "¿No traen armas?", pregunta uno de los pistoleros en tono educado mientras otros revisan el automóvil. Otro auto con una mujer manejando también es detenido para la revisión.

El grupo armado actúa con tranquilidad cuando los reporteros responden que van al evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no hacen bajar a los ocupantes como lo haría la Guardia Nacional o el Ejército cuando revisan las cajuelas de los vehículos. Los pistoleros solamente de manera ocular desde afuera revisan.

El hombre armado que hace las preguntas a los reporteros viste tipo militar, con huaraches; en la vestimenta del brazo izquierdo luce un parche con la imagen de una naranja en medio de dos números 7 de color negro.

Para demostrar su amabilidad, cortesía y cercanía con la ciudadanía, el pistolero pide llevarse a un hombre de la tercera edad. "Se van a llevar al viejo, él va para los Frailes, él conoce la ruta", señala.

A lo largo de los 140 kilómetros no se observó ningún retén o vigilancia de la Guardia Nacional o el Ejército.

El retén estaba ubicado a 30 minutos del rancho "La Tuna" donde vive María Consuelo Loera, mamá de Joaquín "ElChapo" Guzmán.

El hombre de unos 70 años confirma que los hombres armados son "buena onda" porque siempre lo ayudan.

Además, presume que la familia de "El Chapo" tiene un restaurante por la zona y es muy caritativa porque da "comida gratis".

Y AMLO propone llamar 'Triángulo Dorado', en 'Triángulo de la gente buena y trabajadora'

Horas después, la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, fustigó que esa zona se le estigmatice como una región del narcotráfico, lo que secundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Yo también coincido con Ariadna, no me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle, el Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora o la Región de la Buena Vecindad o algo así”, propuso López Obrador quien en 2020 se bajó de una camioneta presidencial para saludar en esa zona a la mamá de "El Chapo".

(Con información de Reforma y El Universal)