Ciudad de México.- Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, decidió presentar una denuncia en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por discriminación y violación a los derechos humanos.

Este lunes el gobernador se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y destacó que esta denuncia se debe a la negativa del presidente mexicano a concederle una audiencia.

Esta es una cruzada por la defensa de la libertad ciudadana y por la seguridad nacional, yo le hago un llamado al Presidente para que volteé a ver a Michoacán, porque no se trata de un tema de Silvano. Estamos en riesgo de que la delincuencia gane cada vez más terreno y debilite la autoridad, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad del estado”, enfatizó tras la entrega del documento.

En la queja, dirigida a la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, Aureoles Conejo expuso la injerencia del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio; la terrible crisis de inseguridad que se vive en Michoacán y además exhibe que la estrategia federal para combatir los indices delictivos de homicidios, secuestro, extorsión y narcotráfico en la entidad no han rendido ningún fruto.

Te puede interesar: Venezolanos declaran persona non grata a AMLO

El gobernador michoacano señaló que decidió acudir ante la CNDH ante la negativa recurrente en los últimos tres años del presidente López Obrador de otorgarle una audiencia y por las amenazas en su contra luego de visitar en repetidas ocasiones organismos internacionales para alertar el riesgo que se vive.

Yo no me voy a someter nunca y voy a decir las cosas como son, porque el país se encamina hacia el desastre total por las erráticas políticas en todos los frentes”, dijo el gobernador al afirmar que continuará con su cruzada.

Te puede interesar: AMLO busca emplear apoyos para migrantes en Centroamérica

Silvano Aureoles precisó que en su queja anexó pruebas y documentos que demuestran la intervención del crimen organizado en las elecciones, así como la persecución política de la que ha sido objeto.

Voy a dar la cara y voy a dar la batalla, no me asustan las amenazas veladas que he recibido; la causa que decidí enarbolar, vale la pena todo”, concluyó.