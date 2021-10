El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que se tiene que buscar un método democrático que ayude a acabar con los fraudes y que los trabajadores elijan libremente a sus dirigentes, ante la próxima elección del nuevo secretario general del sindicato petrolero, haciendo hincapié que tienen que ser auténticos representantes de los intereses de la clase trabajadora y no líderes charros.

AMLO, en la conferencia de prensa de esta mañana, señaló que desde el gobierno federal se mantenían a líderes sindicales “favoritos” porque acarreaban persona para mítines.

Estamos buscado un método de elección en la que el trabajador libre, sin presiones, en secreto, pueda votar, por sus representantes. En este caso por el secretario general del sindicato del Pemex, y es que cada quien puede en su teléfono marcar y votar; un mecanismo sencillo, seguro, democrático, libre, para acabar con los fraudes, en las elecciones de dirigentes sindicales y en todas las elecciones.

AMLO hace un llamado contra los 'líderes charros'

"No es llegar al cargo y hacer lo mismo que se le cuestionaba o se le cuestión al charrismo sindical, no es el 'quítate tu porque quiero yo y ahora la mochada la quiero recibir yo', no. Ya no debe de haber mochada y no debe de haber corrupción y los líderes de los sindicatos tiene que ser representantes auténticos de los trabajadores, no líderes charros, Esto que sucedió durante mucho tiempo, que los líderes sindicales eran riquísimos, multimillonarios. Imagínense un líder sindical enriquecido, viviendo en mansiones", dijo el presidente.

"Pues justo (Carlos) Romero Deschamps fue el ejemplo", se le señaló.

Sí y otros. Entonces se debe de terminar con eso, que nadie medre, que nadie se aproveche de los trabajadores y que el Estado no tenga sindicatos favoritos, porque todo eso se impulsaba desde el gobierno, se mantenía todos estos dirigentes, porque eran quienes les ayudaban a acarrear personas para los mítines. '¿A dónde vas? Meeeee (sonido de un borrego), ¿En qué trabajas? Pues yo soy el que le avisa a la gente cuando llegan los camiones, y en las votaciones', aseveró.

