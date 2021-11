AMLO hoy: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que está demostrado que no ha habido problema de contagios por COVID en los centros educativos, por lo que llamó a terminar de enviar a las escuelas a todos los alumnos que aún no lo han hecho, manifestando que “si vamos a tener abiertos los centros comerciales ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas”.

Hacer un llamado a padres de familia, con todo respeto, maestros, directivos de las escuelas, autoridades para que ya se termine de enviar a todos los estudiantes, niños, adolescentes a las escuelas, Abrir todas las escuelas, ya no debe de haber escuelas cerradas.

"Hubo toda una campaña de que se iban a contagiar los niños de Covid, pero ya está demostrado que esto afortunadamente no sucedió, podemos probarlo", dijo.

AMLO da cifras de contagios COVID, pide que asistan a clases presenciales

AMLO, en la conferencia de prensa de esta mañana, aseguró que le costó trabajo a su gobierno convencer a que se regresara a clases presenciales, pues acusó que había campaña de desinformación.

No hemos tenido, afortunadamente, problemas en contagios en escuelas, y todavía nos faltan escuelas que se abran, entonces ya, es importante la educación presencial.

"Si vamos a tener abiertos los centros comerciales, ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas?", agregó.

Asimismo, AMLO informó que del 16 de agosto a la fecha se han registrado 55 mil 701 casos de contagios en menores que han regreso a clases presenciales.

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que de 0 a 4 años solo el 1% de menores ha presentado casos de contagio; del grupo de 5 a 11 años ha sido del 3% y de 12 a 17 años es del 6%.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal exhortó a los padres de familia a terminar de enviar a los menores a las aulas, pues aseguró que está demostrado que no ha habido problema de contagios por Covid en los centros educativos.

