Ciudad de México.- AMLO hoy aseguró que si no contara con la mayoría de la población, en especial de las personas de bajos recursos, ya lo habrían derrotado los conservadores.

Durante el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente mencionó que sin este respaldo, su gobierno ya habría tenido que someterse a los caprichos e intereses de los conservadores y convertirse en “floreros o títeres”.

La infamia cometida contra Madero nos ha enseñado que, para un poder público dispuesto a transformar, no hay mejor aliado que el propio pueblo. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo el Presidente de México.

Acompañado por integrantes de su gabinete, así como por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); por Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, y por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el presidente López Obrador manifestó que sin el apoyo del pueblo tampoco habría resistido la “intensa campaña” en su contra emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales.

El presidente López Obrador afirmó que en su gobierno no se impone nada y que “se manda obedeciendo” y se representa a todos los mexicanos y no sólo a una minoría como, indicó, ocurría en el pasado.

Se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el poder público ya no representa, como antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias", dijo el presidente.