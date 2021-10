Baja California.- AMLO hoy hizo un llamado a la unión familiar y pidió a los padres de familia poner atención a sus hijos, en especial cuando juegan con videojuegos de Nintendo, señalando que muchos son violentos y tóxicos, además de que los menores pueden ser víctimas de secuestro..

No porque llora el niño y llora la niña ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore, y ahí está horas viendo el Nintendo los niños, ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños (...) no porque está llorando y ya ahí va, `préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para yo pueda hacer mis cosas’, ¿y qué cosa está viendo el niño?, ¿que está escuchando?, ¿cómo lo está formando? y ¿quiénes son los que laboran esos programas, esos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? Son genios, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica”, aseveró.