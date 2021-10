Ciudad de México.- En los gobiernos pasados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perdió su esencia y ahora defiende los proyectos neoliberales, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO hoy en la mañanera.

El Mandatario federal dijo en conferencia en Palacio Nacional que actualmente en la UNAM ya no existen los académicos de antes, y que ha decaído durante el periodo neoliberal.

Yo tengo mi conciencia tranquila y son procesos que se van dando. Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de manipulación, muchísimo tiempo, afectaron dos generaciones. Las universidades públicas, hasta la UNAM, se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo", comentó López Obrador.

"Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, politólogos, abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto; entonces sí fue un proceso de decadencia", expresó.

López Obrador dijo que ahora es tiempo de sentar las bases de la Cuarta Transformación con ayuda del pueblo.



"Afortunadamente se tiene esta oportunidad de sentar las bases para la transformación y sí es posible consumar la 4T, pero es un proceso, hay que remar contracorriente. Esto de los medios, que antes callaban, jugaban un papel para mediatizar, para tener desinformada a la gente, ahora los tenemos en contra. Yo celebro que el pueblo esté tan despierto, o la mayoría del pueblo, porque si no se podría hacer nada.

"Cómo avanzamos, con el apoyo de la gente, del pueblo, eso es lo que me da fortaleza y por eso me siento seguro, porque tengo ese escudo proyector, mi ángel de la guarda que me dicen 'adelante'", finalizó.

(Con información de Reforma)

