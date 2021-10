AMLO hoy en la mañanera volvió a atacar a la UNAM, luego de que ayer afirmara que la Universidad perdió la esencia al defender lo neoliberal.



Este viernes, ahora por cuestiones políticas, el Presidente de México dijo que la UNAM se "ha derechizado".

Supuestamente, según AMLO, los egresados de la UNAM callaron ante "atrocidades y saqueo".

Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, del saqueo al País, el saqueo más grande en la historia de México y que la universidad no haya tenido un papel determinante", acusó AMLO.