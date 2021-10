AMLO hoy en la mañanera afirmó que aceptaría cambios a la reforma eléctrica, pero sin afectar la rectoría de la CFE, es decir, sin ceder en el control de la industria propiedad de la Nación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que el manejo de la industria eléctrica es rectoría del Estado.

Pues sí (aceptaría que se le hicieran cambios) siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la Nación, de todos los mexicanos y que la generación, la distribución de la energía eléctrica, no tenga propósitos de lucro", afirmó AMLO.

Sin dar argumentos, el Presidente dijo que el país estaría regresando al pasado sino se defiende la reforma eléctrica que propone.

Bueno, eso es regresar al pasado si actuáramos cruzados de brazos, lo que no queremos es que sigan robando, dicen 'se va la inversión', no se van. La iniciativa plantea que el Estado se quede con el 54 por ciento y la IP con el 46. ¿Saben cuánto es esto? Toda la electricidad que se consume en Argentina.

Deberían estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la costumbre de robar a manos llenas. Tiene que haber orden, la política se inventó, entre otras cosas, para poner orden en el caos", afirmó el Presidente de México.

Nuevamente, AMLO acusó al periodo neoliberal de buscar solamente la privatización y saquear a costa del pueblo.

Contrario a lo afirmado por AMLO, Enrique De la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, afirmó recientemente que la reforma iría en contra del cuidado del medio ambiente y el cambio climático.

En tanto que Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, pidió el sábado pasado recato y prudencia por la reforma eléctrica de AMLO.

Luego de que un juez ratificó que Rosario Robles debe continuar en la cárcel, AMLO pidió revisar la actuación del juez y si actúa por consigna debería ser sancionado.

Sin embargo, el Presidente de México descartó que exista una persecución.

Sobre la investigación del caso Emilio Lozoya, AMLO aceptó que la FGR se está tardando, pero confía en el fiscal Gertz Manero.

Yo creo que se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al Fiscal Gertz Manero", señaló.



No, no le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda pero llega, entonces yo sí tengo confianza de que aunque estén tardando, no debería de ser así, pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones los abogados, pues imagínense los abogados de legisladores y de gente influyente son muy diestros".