El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que no quiera a Santa Clós por ser extranjero, pero estima más a los Santos Reyes, luego de que la escritoria Guadalupe Loaeza sugiriera que el tabasqueño seguramente lo odiaba.

Incluso el Presidente de México afirmó que le entregaron un muñeco con un parecido entre él y Santa Clós. "Ya ven que dicen que no quiero a Santa, dijo una periodista".

"Me parezco a Santa, la verdad le tengo respeto a Santa, pero le tengo mucho cariño a los Reyes Magos, en nuestros tiempos eran Melchor, Gaspar y Baltazar", mencionó AMLO.

Y es que el jueves 16 de diciembre, Guadalupe Loaeza escribió en el diario Reforma una carta dirigida a Santa Clós para pedir que no le trajera nada a AMLO ni a sus hijos.

AMLO seguramente odia a Santa, dice Guadalupe Loaeza

Sobre el Presidente tabasqueño, Loaeza sugirió que seguramente odiaba a Santa Clós por ser extranjero.

"AMLO no ha ejercido para nada: amor y paz. Todo lo contrario: ha dividido, ha destruido y se ha burlado de empresarios, de periodistas, del movimiento femenino, de la ciencia, de la cultura, de la UNAM, de los esfuerzos por salvar el planeta.

"A ti, querido Santa Clós, te ha de odiar, primero por extranjero y después por tu globalización. Tú no le significas nada, como diría Cantinflas, a ti ni te ignora. Y otro favor, no se te ocurra repartir chocolates 'Rocío'", insinuó Guadalupe Loaeza, quien en el 2006 y 2012 había expresado públicamente su apoyo a López Obrador, pero en 2018 decidió apoyar a José Antonio Meade.

No pasa de calumnias, dice AMLO tras escrito de Guadalupe Loaeza

Por lo tanto, ahora López Obrador considera a quienes lo critican como sus abversarios.

"No ha pasado de calumnias, mentiras, a veces y muy poco, cada vez menos, insultos, pero han sido respetuosos en general", indicó AMLO desde Palacio Nacional hoy en la mañanera.

Finalmente, a diferencia de otras ocasiones en las que ha dividido a la población, el Presidente de México afirmó ahora que el ejercicio de la política "no tiene que ver con el maniqueísmo, no es de buenos y malos, no es de negro y blanco, tiene que ver con una serie de circunstancias, entonces no hay odio".

El Presidente tabasqueño dijo que pedirá a Santa Clós que la gente no sufra y que todas las familias estén contentas.

