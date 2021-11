Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México, llamó a los gobernadores entrantes a auditar las gestiones de sus antecesores, para que no se conviertan en “tapaderas” ni en “encubridores”.

AMLO hoy en la mañanera indicó que contra el presunto desfalco por parte del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD), su gobierno no está presentando ninguna denuncia, sino que señaló, que la denuncia fue interpuesta por el actual gobernador Alfredo Ramírez algo que consideró que “hace bien”.

Pasa el tiempo y estos desfalcos se reflejan en que no haya presupuesto para los nuevos gobiernos entrantes, señaló el mandatario federal.

Desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos hacer justicia, que no era mi fuerte la venganza, que no se iban a fabricar opositores, y eso lo tenemos que mantener, como principios, y por convicción por ideales, por moral, no se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas.

Entonces no estamos promoviendo ninguna denuncia (en contra de Silvano Aureoles). Lo está haciendo el gobernador del estado y creo que hace bien, lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando, que no sean tapaderas, que no haya afanes de venganza, pero que no se conviertan en cómplices, hay un término 'encubridores'. No encubrir y que con pruebas se presenten denuncias ante las autoridades competentes.