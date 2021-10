AMLO hoy en la mañanera pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) no enojarse y mejorar en apurarse para resolver si otorga la autorización a las vacunas Sputnik V y CanSino contra COVID.

AMLO informó que la carta que envió a la OMS solicitando la autorización de dichos biológicos no ha recibido una respuesta formal.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, el día jueves dio respuesta al reclamo del presidente de México sobre el retraso para aprobar vacunas contra COVID como la Sputnik V y pidió “enviar a sus expertos” para que vean cómo es el procedimiento.

El Ejecutivo federal, en Palacio Nacional, señaló que es increíble que no tengan reconocimiento de las vacunas que se están aplicando por millones.

No están en fase de prueba, sino por qué la aplica México, o cualquier otro país, y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo, porque la gente necesita tener el certificado porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos y si en Estados Unidos dicen aquí sólo van a poder ingresar los que no se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la OMS y está lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas", dijo el presidente.

Que por qué no le han mandado todo el expediente, que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país y decir: esta vacuna se está aplicando sin autorización de la OMS porque le estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, todos sus pruebas y no lo han hecho, porque se quedan callados, que es muy fácil decir es que no me mandan la información que le estoy solicitando.