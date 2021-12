AMLO respalda a Cuitláhuac García tras denuncia de Ricardo Monreal por detención de su colaborador

Ante las críticas del morenista Ricardo Monreal contra el Gobernador de Morena, Cuitláhuac García, luego de la detención de su colaborador José Manuel del Río, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador refrendó su apoyo al mandatario veracruzano.

Aunque el Presidente tabasqueño aceptó que no iba a ser objetivo con su posicionamiento, respaldó a Cuitláhuac García en lugar del senador morenista Ricardo Monreal.

"A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al Gobernador Cuitláhuac García, es uno de los mejores Gobernadores que ha tenido Veracruz en mucho tiempo", afirmó López Obrador.

El Presidente de México afirmó que Cuitláhuac es un gobernador "honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Hay instancias legales, pero no se puede descalificar así, a la primera, al Gobernador en Veracruz".

Y es que ayer, tras la detención del militante de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal descalificó al Gobernador y aseguró que seguirá denunciando los excesos y abusos de poder del veracruzano.

¿De qué acusan a colaborador de Ricardo Monreal?

La Fiscalía de Veracruz acusa a José Manuel del Río Virgen de estar ligado al asesinato de Remigio Tovar, quien era candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz.

El homicidio ocurrió el pasado 4 de junio, a unos días de la elección, en Cazones. De ocho balazos fue asesinado Tovar.

Tras su muerte, también fue detenido el alcalde electo Omar Ramírez Fuentes y presuntamente el jefe de campaña de Tovar.

"Esto se inscribe en el clima de venganza política que existe en Veracruz", afirmó ayer Monreal.

AMLO hoy en la mañanera aceptó que aunque tiene toda la confianza en las autoridades, si no hay pruebas contundentes se tendría que dejar en libertad a político de Movimiento Ciudadano.

"Pero no descalifico al Gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza, y corresponde a una instancia hacer la investigación. Si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va saber y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado en el caso de que no existiera ningún delito", indicó López Obrador.

(Con información de Reforma)

