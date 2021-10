AMLO hoy en la mañanera vuelve a atacar a la UNAM para sostener sus dichos de que esa institución se "derechizó" y este martes dijo que se "hamburguesaron".

El Presidente de México trató de decir que en la UNAM se aburguesaron, un término que se utiliza para señalar a ciudadanos de la clase media con mentalidad conservadora, que procura estabilidad económica y social, según la Real Academia Española.

Nuevamente, sus ataques se dirigieron contra intelectuales y académicos de la UNAM que presuntamente no dijeron nada del saqueo del periodo neoliberal.

AMLO preguntó a los intelectuales y académicos de la UNAM cuántos libros, tratados, ensayos realizaron sobre el "saqueo que imperó durante 36 años".

El Presidente de México cuestionó la presunta inacción en la UNAM contra las concesiones mineras, pues presuntamente fueron entregadas 120 millones de hectáreas, el 60 por ciento del territorio nacional, incluso hasta el 70 u 80 por ciento de Sonora o Chihuahua, presuntamente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador entre sus decenas de ataques contra medios, políticos, la clase social media, feministas, organizaciones civiles, ahora suma a la UNAM.

AMLO hoy en la mañanera afirmó que Dinamarca es su modelo a seguir porque en ese país no hay corrupción y hay bienestar.

"Un buen ejemplo es el de Dinamarca. Qué pasa ahí, por ejemplo, no hay corrupción, pero además aunque parezca increíble la gente no sabe de corrupción.

Es una cultura completamente distinta, no hay corrupción y por lo mismo no hay pobreza. Ese sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el Estado de bienestar", señaló AMLO.

AMLO aseguró que en los países nórdicos existe una política contraria al neoliberalismo porque la educación y salud son gratuitas.

En México, AMLO prometió que el sistema de salud sería igual al de Dinamarca, prometió que habría para todos los mexicanos medicinas gratuitas y atención médica.

El Presidente de México afirmó que no tiene nada contra Rosario Robles y que corresponde a la Fiscalía General de la República el caso.

Es sencillo, no tengo nada en contra de ella. Y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República, no tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz y no es muy fuerte la venganza, yo lucho por la justicia", dijo AMLO.