El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que son "chicanadas" el que el INE proponga aplazar la revocación de mandato ante la falta de recursos que no quiso aprobar la mayoría de los diputados morenistas para el ejercicio.

López Obrador aseguró que los del INE no son demócratas, sin embargo, sus críticas no apuntaron hacia los diputados que fueron los responsables de no autorizar el presupuesto para el ejercicio que se pretende realizar en 2022.

"Son chicanadas, prácticas dilatorias, en el fondo ya está resuelto, que es lo que nos importaba. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas", afirmó desde el 37 Batallón de Infantería en Villahermosa, Tabasco.

Hoy el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, presentará ante el Consejo General un proyecto para posponer la realización del ejercicio debido al recorte presupuestal de casi 4 mil 913 millones de pesos para el 2022 que autorizaron los legisladores, principalmente de Morena, a pesar de que estaba proyectado para el 10 de abril de 2022 la consulta de revocación de mandato.

¿Por qué INE pretende aplazar revocación de mandato?

El motivo es que los diputados de Morena no autorizaron el presupuesto que el INE solicitó de 3 mil 800 millones de pesos y solo aprobaron mil 275 millones de pesos.



(Información en proceso)

