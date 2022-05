Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “modesta” la casa de cerca de 8 millones de pesos, comprada en Houston, Texas, por la directora de Pemex Procurement International (PPI), Carmelina Esquer Camacho, hija de su secretario particular, Alejandro Esquer.

Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procurement International (PPI).

Grupo Reforma publicó que Carmelina, adquirió a finales de 2020 la residencia, valuada en más de 400 mil dólares.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aunque antes sólo contaba con un departamento de 88 metros cuadrados que en abril de 2017 adquirió de contado, por más de 2 millones de pesos, ahora adquirió una casa de 868 metros cuadrados de construcción en The Cove, una exclusiva sección del fraccionamiento Grand Oaks.

En conferencia de prensa en esta ciudad y sin pregunta de por medio, el Mandatario federal se refirió a la investigación de MCCI la cual criticó y la comparó con el escándalo sobre la casa que rentó la esposa de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, a un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la quinta proveedora más importante de Pemex.

En su reclamo, insistió en cuestionar los bienes inmuebles adquiridos por comunicadores.

“Ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer y como estoy aquí en su pueblo lo menciono: es una gente de primera Alejandro, es mi secretario particular, y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto y un gran escándalo del periódico Reforma, de Junco”, dijo.

Tomada de www.redfin.com

“Un poco lo de Loret de Mola, lo de mi hijo ¿no?, rentaron una casa, la esposa, y un escándalo tremendo y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia de cuatro hectáreas en Valle de Bravo, tiene un departamento, que está en Polanco, en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, estamos hablando de 40, 50 millones de pesos”.

El Presidente reviró y enfocó sus críticas contra comunicadores que han cuestionado sus posturas o publicado información sobre el manejo patrimonial de su familia y de los integrantes de su equipo.

“Lo que mencionábamos de los periodistas del Reforma, de este señor (Jorge) Ramos, lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a decir ahora, gana más Ramos que todos nosotros, gana 20 millones de pesos mensuales, claro que no nos ve con buenos ojos, si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí, a lo mejor no le llegamos todos, incluyendo los compañeros camarógrafos, si todos, no le llegamos”, señaló.

La residencia de Carmelina Esquer Camacho está valuada en más de 400 mil dólares, equivalentes a unos 8 millones de pesos.

