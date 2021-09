Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que su fuerte no es su venganza por lo que descartó perseguir a expresidentes por cuestiones políticas.

AMLO recordó que en el periodo neoliberal fue cuando más se robó, sostuvo que desde que tomó posesión en 2018, en el caso de los exmandatarios de México, solo si existían expedientes y lo aprobaba la gente en una consulta, “en mi opinión se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes”.

AMLO, en la conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional este viernes, afirmó que es partidario “de que se vea hacia adelante”.

Estamos hablando de 1986 a finales del 18; 36 años de saqueo. Aun así, yo considero que no debemos convertirlos en víctimas porque es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron ¡Imagínense que pasen a sentirse perseguidos!

No es mi fuerte la venganza y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso, añadió.

Mencionó que para ganar legitimidad, el expresidente Carlos Salinas de Gortari metió a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia "La Quina", quien fuera líder petrolero.

Agregó que el sexenio de Salinas fue el de mayor corrupción y en el que se profundizó más la desigualdad económica y social.

Declaró también que desde que llegaron los españoles en la Conquista, empezó el saqueo con el tesoro de Moctezuma, "que se lo repartieron y le tocó más a los jefes de la invasión".

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a grupos de la oposición, como "Sí por México", que esté llamando a no participar en la consulta de revocación de mandato, por lo que cuestionó "¿van a seguir con la guerra sucia?".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que se tiene que tener confianza al pueblo, quien si lo decide en la consulta y considera que "si está muy mal el país y muy mal el gobierno, pues va a decir: ‘Ya, a Palenque’".

¿Qué tan demócratas son?, ¿cómo quieren dirimir las diferencias si el mejor método es el método democrático? Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? El pueblo, no tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo", dijo el presidente.

"Entonces, cuando dice: ‘No vamos a participar’, ¿en qué quedamos?, ¿qué, no planteó que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados? Pero ahora dice: ‘No, porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato’.

Y agregó: "Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo y cómo es que me quieren quitar? ¿Cuál es el medio que van a utilizar?, ¿van a seguir con la guerra sucia?, ¿por qué no participan en la revocación del mandato? Ahí se le va a preguntar a la gente: ¿Quieres que siga el presidente o que se vaya? Y hay que tenerle confianza al pueblo, y si ellos tienen la razón y si está muy mal el país y muy mal el gobierno, pues la gente va a decir: ‘Ya, a Palenque’ ".

El pasado 15 de septiembre, en un comunicado, la organización "Sí por México", llamó a no participar en la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo año, pues aseguró que busca polarizar y dividir a México.

El ejercicio que propone la Ley Federal de Revocación de Mandato promovería mayor polarización social y la crispación del ánimo de confrontación en el país. Sería irresponsable hacernos cargo de un ejercicio con tan negativos efectos", señala el documento.

