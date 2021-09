El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó las 31 denuncias de la Fiscalá General de la República (FGR) contra científicos, académicos y exfuncionarios del Conacyt.

Durante su conferencia matutina, conocida como "mañañera", AMLO cuestionó que solo se castigue a los pobres.

Qué se investigue y que si hay corrupción que se castigue, por qué nada más se va castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, que no tienen agarraderas, que no son influyentes, se tiene que acabar la impunidad", señaló AMLO.