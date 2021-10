AMLO sobre Pío López Obrador: ‘Si mi hermano es culpable que sea castigado’

México. Sin quitar el dedo del renglón, el día de hoy AMLO aprovechó la mañanera para hablar sobre su hermano, Pío López Obrador y afirmó que si es culpable de presuntos delitos electorales investigados por el INE, ‘que se le castigue’.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO fue claro en su conferencia de prensa y afirmó que él no establece relaciones de complicidad con nadie y menos con integrantes de su familia, sino que se debía al pueblo de México únicamente.

Lo de mi hermano ha quedado claro de manifesto que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar”, comentó AMLO al ser cuestionado en la mañanera.

Asimismo, el Presidente de México, volvió a reiterar que se investigue a su hermano, Pío López Obrador, que él no se va a meter y menos en cuestiones familiares.

“Si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, expresó.

AMLO sobre Pío López Obrador, pide que se castigue si es culpable

Es importante destacar que AMLO fue cuestionado en la conferencia de prensa sobre la decisión de la Sala Superior del TEPJF de dar luz verde para que el INE sigua con la investigación contra Pío López Obrador, quien fue exhibido en video recibiendo dinero de manos del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco (PVEM).

Antes de concluir en el tema, fue el mismo AMLO quien ofreció disculpas por denunciar actos de corrupción y no mostrar avances en este tema, pero dijo estar convencido de que está situación es el principal problema en México.

NLD

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos