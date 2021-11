Ciudad de México.- AMLO hoy rechazó la propuesta reparatoria de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex le ofrecía cinco millones de dólares.

¿Cuánto es?, cinco millones, no, no, no, estoy hablando de 200 millones de dólares en el caso de Pemex demanda que devuelvan ese dinero, que se recupere el dinero, fue de los negocios que hicieron entre todos los del Pacto por México... Pacto contra México”, expresó el presidente.