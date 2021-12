Ciudad de México.- La política de seguridad del Gobierno federal de "abrazos, no balazos" ha dado resultados y ha evitado que mueran personas en los operativos, aseguró la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria aseguró que ya se logró contener la tasa de homicidio doloso gracias a las acciones coordinadas por el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero no hizo mención de la cifra récord de muertes violentas en el País, cercanas a las 100 mil víctimas.

Hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este Gobierno no afecta a la población civil. La política de 'abrazos no balazos' es sinónimo del uso de la inteligencia. 'Abrazos no balazos' nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes", expuso en su comparecencia ante diputados de la Comisión de Seguridad.