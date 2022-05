Ciudad de México.- Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, denunció este martes que fue objeto de amenazas políticas y hasta de muerte por oponerse a la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En medio del escándalo por la revelación de audios en los que habla de pagos millonarios y del control que se puede ejercer sobre la prensa "matándola de hambre", el líder del tricolor acusó directamente al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Durante una conferencia, a la que invitó a legisladores e integrantes del CEN, Moreno reveló la grabación de una llamada que sostuvo -el pasado 8 de abril- con el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, quien le transmitió la supuesta intimidación del Gobierno.

En la conversación, Velasco explicó a Alito que, a petición del número "dos" de la Administración federal, se veía obligado a advertirle que si no cooperaba para la aprobación de la reforma "se irán con todo" en su contra.

Sin mencionar nombres, el senador del partido del tucán incluso le adelantó que una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) estaba lista para investigarlo.

Esta es la conversación que se escuchó en el auditorio Plutarco Elías calles del PRI, en la que hablan Manuel Velasco (MV) y Alejandro Moreno (Alito).

MV: voy a hablar en clave, me mandaron a traer, hace como hora y media, nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién.

Alito: el dos.

MV: si, habló con su jefe enfrente de mi, que si no jalabas, que se iban a ir con todo.

Alito: ah, perfecto, muy bien, qué bueno que me diste el recado.

MV: el me dijo 'cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él', le dije, yo sé que está en Aguascalientes, no sé cuando regrese, y me dijo 'si, sí he platicado con él, pero si estoy preocupado', o sea porque esto se va a poner muy tenso.

Alito: sí, pero yo no entiendo así que ande con esas amenazas, tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así, ellos no me conocen, así que está bien, yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla, ya les dije que podemos construir el diálogo y eso pero primero está el País hermano, qué quieres que yo haga.

MV: ¿pero no crees que sería bueno mejor platicar las cosas?

Alito: ah si, pero yo puedo hasta el domingo después de la 1:00 de la tarde.

MV: que porque se enteraron que estás llamando a una junta del Consejo y donde les van a decir a los diputados que voten que los van a expulsar (a quienes voten a favor)

Alito: sí, pero al final del camino voy a tener una reunión, ellos equivocaron siempre el camino, siempre se los he dicho, nosotros no tenemos así, menos bajo amenaza, menos las cosas que han hecho, entonces tú me conoces hermano yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante y yo regreso hasta el domingo yo puedo platicar con ellos y menos así con amenazas y la chingada, pues menos y pues si se van a venir con todo para que se vengan con todo, no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos.

MV: yo lo sé hermano.

Alito: así no entiendo.

MV: Yo quiero ayudar compadre.

Alito: yo lo sé yo lo sé y estos días, mira, hoy estoy aquí, hoy viernes, mañana sábado estoy de gira y regreso hasta el domingo y el domingo ahí estamos, siempre con la comunicación institucional, pero el lunes ya se vota esto y el martes, entonces nunca entendieron ni quieren hacerlo.

MV: la señora, la que es muy amiga del Senador ¿Ya sabes quien?

Alito: no ¿cuál?

MV: la que es muy amiga del oriental no es senadora

Alito: la señora, sí, la que está en la Fiscalía, si ya se.

MV: Y esa señora que ya la habían instruido irse a tu tierra y pues la verdad el me dijo mira: yo no le quiero hacer daño y, yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la chingada.

El pasado sábado, REFORMA publicó una entrevista con la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ha difundido supuestos audios con conversaciones de Alito.

La morenista reveló que Alito es investigado por la Fiscal Anticorrupción, María de la Luz Mijangos, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Este martes, en la nueva grabación expuesta, el priista asegura que no se va a doblar a pesar del hostigamiento.

Alito: no, yo estoy de acuerdo

MV: pero ya está pasando esto, yo no he podido hablar con el, yo sé que es tu amigo me dijo pero por lo menos le quiero avisar porque ya son cosas que ya no dependen de mí.

Alito: A ver, yo estoy de acuerdo, lo entiendo, él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo pero.

MV: me dijo: yo aquí tengo jefe y pues ya mi jefe que su jefe dijo: si jalan, jalamos y lo que quieran adelante y si no pues a como nos toque.

Alito: yo lo sé, así hay que hacer las cosas y te agradezco mucho güero, tú eres nuestro hermano, pero así no se puede, Y al final del día pueden meterme a mí o a uno a la cárcel, no pueden meter a 50 y nosotros no entendemos así, yo siempre se los dije, están verdaderamente destruyendo al País y sin acuerdos y sin diálogos nunca, así que a mí no me van a doblar hermano y si van a venir, se les va a ir encima el mundo, han fallado con temas internacionales, nuestro principal socio norteamericano que es el Gobierno de Estados Unidos es increíble el trato que han dado, bueno qué te puedo decir, están destrozando el País pero yo te agradezco mucho, tú eres mi hermano, lo registro

MV: tú eres mi hermano y mi compadre y me mandaron a traer a mi porque saben que tú y yo somos hermanos y a él lo noté preocupado, lo noté y me dice pues qué hago cabrón.

Alito: no, yo estoy de acuerdo, al final del camino Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo y lo conocemos desde hace años pero si tiene instrucciones de su jefe qué le vamos a hacer. Nada más que así no son las cosas, menos conmigo, menos con el PRI de que nos amenazan y la chingada, pero bueno se registra, tú sabes cómo es esto, le damos para adelante hermano, yo recibo tu tema, yo regreso el domingo y los puedo ver después de la 1:30.

MV: ¿Eso del Consejo sí es real?

Alito: sí, claro porque ellos se quieren ir por la libre y nosotros vamos a tener nuestro consejo político y lo vamos a mandar eso, al final del camino ellos tienen una propuesta y nosotros tenemos la nuestra y tuvieron mucho tiempo para construir y ahorita creen que me van a doblar con eso, pues que no chinguen, imagínate si así tratan con los que quieren construir, están jodidos, eso no lo vamos a permitir, así de sencillo. Equivocaron siempre los canales de comunicación, no aprenden, así que no tiene tema.

Durante la sesión de preguntas, el dirigente del PRI fue cuestionado sobre la decisión de grabar y hacer pública la conversación que sostuvo con Velasco, a quien se refiere como su hermano.

En respuestas, Alito aseguró que está de por medio su vida y, sin ofrecer detalles, denunció que han sido amenazados de muerte tanto él como su esposa.

El también diputado federal informó que interpuso sendas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y la FGR en contra de la Gobernadora de Campeche, por delitos electorales y de carácter penal.

A pregunta expresa, negó ser un lastre para la Coalición Va por México y descartó la posibilidad de renunciar a la presidencia del PRI.

��#ÚLTIMAHORA | NUEVO AUDIO



En la guerra de audios el PRI ya entró al juego y revela un audio donde Manuel Velásco le pasa el recado de, supuestamente, Adán Augusto, donde amenaza a Alito de que si no votaban por la #ReformaEléctrica el gobierno federal se iba a ir contra ellos. pic.twitter.com/EpQEtfbmCf — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 31, 2022

