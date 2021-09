Ciudad de México. – Son honestos y reponsables, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), además expresó su confianza ya que “no reciben moches”.

Este lunes en Palacio Nacional, en conferencia de prensa, el ejecutivo federal fue cuestionado sobre casos de corrupción en los actuales integrantes de ese organismo.

"Los consejeros de la CRE son gentes honestas, serias, responsables. Se pudo cambiar a los miembros del consejo y todos, mujeres y hombres, son íntegros. Puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción, moches", declaró el Presidente.

En ese contexto, el presidente López Obrador dijo que la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto fue un fraude, una mentira, y reiteró que su gobierno no cancelará los contratos otorgados en ese periodo.

"Decían que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios, con la reforma, porque iba a llegar a raudales la inversión. Nada. Por eso tomé la decisión de no cancelar ningún contrato, porque hasta me iban a echar a mí la culpa de que les impedía invertir. Dije no, todo el apoyo. Han pasado cinco años y de esos tres millones de barriles diarios están extrayendo 20 mil", indicó.