Ciudad de México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se aplica ni se aplicará el artículo 33 de la Constitución en cual —prohíbe que extranjeros se inmiscuyan en asuntos políticos internos— y señaló que Santiago Abascal, líder del partido español ultraderechista Vox y todos aquellos opositores extranjeros, sin importar si son fascistas, pueden venir a México cuando deseen pues las puertas siempre estarán abiertas.

El mandatario federal hizo un llamado en conferencia de prensa, a todos aquellos senadores que se reunieron con el líder de Vox la semana pasada y los exhortó a salir del clóset y decir: “Soy fascista, ¿y qué?” al ser simpatizantes de estas ideas.

Manifestó que todos sus opositores del extranjero son bienvenidos porque en su administración "no tenemos nada de qué avergonzarnos" y que su gobierno es democrático, transparente y se garantizan las libertades.

"Nosotros nunca vamos a aplicar el 33, es un compromiso; no lo hemos aplicado y no se va a aplicar el artículo 33. Eso también lo digo para que si el señor de Vox, Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer. Están abiertas las puertas de nuestro país, siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositores.

"Este es un gobierno democrático y transparente; además, se garantizan todas las libertades para que nadie diga que no puede venir a México. Puede venir, y ha venido, Mario Vargas Llosa, el señor Abascal, todos pueden venir, todos: los opositores, representantes de la monarquía, de la derecha, del autoritarismo, clasistas, racistas, profascistas. No hay problema de nada, somos libres en el país y están garantizadas las libertades", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a aquellos opositores que simpatizan con estas ideas a que no "se ensarapen", que se quiten las máscaras y salgan del clóset.

"No es que Abascal sea extremista o provocador, o publicista, propagandista, no, es que está de manera auténtica dando a conocer un pensamiento que existe, nada más que los otros se ensarapan y se hacen pasar como liberales, como demócratas, pero son lo mismo. Y si me dan a escoger diría: prefiero a los que se quitan la máscara, porque los otros son muy hipócritas; además de autoritarios, hipócritas".