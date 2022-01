Aumenta costo la distribución de la luz de la CFE, pero es de las que mejor funciona

México. De acuerdo al Reporte Anual del Monitor Independiente del Mercado (MIM), hoy en día, el costo de la distribución de energía desde centrales caras y que están fuera de mérito se ha incrementado, pero otorga un beneficio directo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con datos de 2020 (los últimos disponibles), la energía fuera de mérito tuvo en promedio un aumento del 32.1 por ciento con respecto a 2019, al alcanzar los 12 mil 693 megawatts-hora, según el Reporte Anual del Monitor Independiente del Mercado (MIM) 2020, recién divulgado.

Las denominadas centrales fuera de mérito son plantas que se asignan cuando hay condiciones operativas que ponen en riesgo la operación del sistema. El costo es más alto en todo momento, por lo que no compiten con el resto de las plantas en el mercado Sin embargo, el propio MIM advierte sobre la poca transparencia al seleccionar estas plantas.

Arturo Carranza, experto del sector energético, señaló que el despacho de energía fuera de mérito sí está siendo mayor y beneficia a la Comisión Federal de Electricidad, además de que se emplean criterios poco transparentes.

Es una política poco transparente y se ha prestado a la discrecionalidad del operador (el Cenace), que podría tener una justificación técnica, pero que no ha decidido hacerla transparente", expuso.

En cuanto a la energía asignada sin justificación, el MIM documenta que los criterios de asignación y despacho no están documentadas en algún Manual de Prácticas del Mercado, Guía Operativa o Disposición Operativa emitida por la CRE.

Adicionalmente, en febrero de 2020 el Cenace cambió su forma de seleccionar esas unidades, lo que resultó en más unidades fuera de mérito.

Severo López Mestre, experto en temas de energía, explicó que esto impacta de manera directa en los precios de mercado.

No hay una explicación clara de por qué subieron tanto las plantas prendidas por 'confiabilidad' y lo que pasó es que se hizo algo que, si bien normativamente no tiene una prohibición, podría ser no muy ético, que es pasar todas la plantas caras para deprimir el mercado", dijo.