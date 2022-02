Ciudad de México.- La senadora de Morena Bertha Alicia Caraveo anunció que denunciará al influencer y conductor Chumel Torres luego de que la insultara con palabras altisonantes en su programa de YouTube "El Pulso de la República".

En conferencia de prensa, acompañada del grupo parlamentario de Morena, la senadora chihuahuense indicó que denunciará las agresiones verbales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por "violencia política de género".

"Este tipo de discursos, que parte desde el odio irracional a las mujeres, deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio", indicó.

"Hay que utilizar el derecho para defendernos, porque cuando tocan a una nos tocan a todas", aseveró.

¿Qué dijo Chumel Torres sobre la senadora de Morena Bertha Alicia Caraveo?

En uno de los programas de YouTube "El Pulso de la República", Chumel Torres se refirió a la senadora de Morena con palabras altisonantes luego de que la chihuahuense afirmara en tribuna del Senado: "Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador".

El influencer y comunicador respondió en su programa con críticas en las que usó palabras altisonantes.

"Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la v.... Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la v... o es muy fuerte? ¡Váyase a la v...!".

Apenas hace unas semanas, la misma legisladora llamó "majaderas, unas groseras, unas cirqueras e irrespetuosas" a senadoras del PAN en el pleno del Senado durante la discusión por la "Casa Gris", escándalo del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son unas majaderas, unas groseras, unas cirqueras e irrespetuosas”, asegura la morenista Bertha Alicia Caraveo a las senadoras del PAN, ya en el debate del pleno del @senadomexicano pic.twitter.com/W3uj9EH9Zw — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 15, 2022

