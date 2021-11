Ciudad de México.- Con el aumento de costo en croquetas y la queja del costo en dólares de una charola durante el Buen Fin 2021, Chedraui fue nombrado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el 'rey de las ofertas falsas'.

Este lunes, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, informó que la edición 2021 del Buen Fin fue un ‘éxito’ pues se han recibido pocas quejas, además de que hubo buenas promociones.

El titular del organismo, mencionó que a comparación del año pasado, en el antes de que se terminara el fin de semana más barato se recibieron mil 56 quejas, este año se han recibido hasta el momento 472.

Walmart es la tienda que tiene más reclamaciones con 35%, le sigue Sorina con 8 y Chedraui con 3 por ciento.

Walmart había sido el rey de las quejas hasta la décima edición del año pasado, bajó de 49% de quejas a 35 por ciento. Aunque ellos dicen que no participan en el Buen Fin y le llaman de otro modo, lo revisamos igual, dure lo que dure y llámenlo como le llamen ellos a su proceso de descuento”, informó durante la mañanera Sheffield Padilla.

Así mismo, nombró a Chedraui como el 'rey de las ofertas falsas' en esta edición, pues el costo de croquetas subió un 2 por ciento durante el Buen Fin, además, un cliente reclamó por el costo de una charola con un precio de 33 pesos pues la tienda le quería cobrar en dólares.

Hemos detectado casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. El rey de las ofertas falsas es Chedraui que en la semana previa del Buen Fin, subió 27 por ciento las croquetas y bajó 25 por ciento en la campaña. Al final, están 2 por ciento arriba las croquetas que antes del Buen Fin. Tuvimos también un problema de una charola que daban en 33 pesos y lego no la quisieron vender porque alegaban que eran 33 dólares, no se puede vender de otra manera que no sea en pesos”, expresó.