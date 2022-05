CFE enfrenta 21 juicios internacionales

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene en curso 21 arbitrajes internacionales, de acuerdo con sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021.

La empresa eléctrica no ha dado una explicación clara sobre las razones, los montos y las empresas involucradas, y tampoco especifica el impacto en las finanzas de la compañía.

Aunque no lo determina, el año pasado se registró una tormenta invernal en Texas que disparó los precios del gas natural y que afectó los contratos de suministro con la CFE.

En el documento sólo se hace mención de un arbitraje iniciado por la empresa J Aron & Company LLC contra CFE Internacional el 26 de abril de 2021, el cual se relaciona con obligaciones de pago en contratos de compra de gas natural cuyos precios llegaron hasta los 400 dólares por millón de unidad de energía BTU tras el congelamiento de infraestructura de ductos en Texas.

“El procedimiento arbitral se encuentra en la etapa inicial y, a la fecha de emisión de los estados financieros, no es posible determinar razonablemente un resultado final adverso en el procedimiento que diera un efecto material adverso en los resultados de operación, liquidez o situación financiera”, expone la CFE.

“Adicionalmente, existen 20 procedimientos de arbitraje internacional a cargo del abogado general, resultado de disputas con diversos proveedores que se encuentran en distintas etapas. A la fecha de los estados financieros, no podemos determinar razonablemente si un resultado final adverso en estos procedimientos tendría un efecto negativo que genere un incremento en la provisión adicional para litigios”.

De manera externa, se sabe de otros arbitrajes que la CFE mantiene, como uno con la empresa WhiteWater y que también está relacionado con el impago del gas suministrado en febrero del año pasado y cuya disputa se calcula en 100 millones de dólares.

Por la misma razón, el banco de inversión global Goldman Sachs ha reclamado a la CFE, a través de un arbitraje, el pago de 400 millones de dólares.

Rosanety Barrios, experta en temas de energía, dijo que se trata de arbitrajes que han surgido en los últimos años, particularmente en 2021 con la tormenta invernal que disparó los precios del gas.

“¿Qué pasa cuando una administración le detona a sus accionistas un problema que, además, no transparenta debidamente el tamaño de ese problema? Lo que llama la atención es que CFE no diga a cuánto ascienden las demandas. Entiendo muy bien que para CFE no es posible determinar cuál va a ser el resultado final, es decir, si van a ganar o perder, pero me parece indispensable que le haga saber a sus accionistas, que somos los mexicanos, a cuánto ascienden las demandas detrás de 21 juicios de arbitraje.

“Esta Administración metió a la CFE en un gran problema, no sabemos de cuánto, y eso es grave”, sentenció la especialista.

