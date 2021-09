Jalisco.- Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, mostró el material de protección contra COVID enviado por el gobierno federal ante el regreso a clases presenciales.

Mediante redes sociales Alfaro aprovechó para mofarse del ‘paquetote’ que incluía 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel.

No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel", escribió el mandatario estatal.