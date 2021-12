Están lejos de llevarme a México: Carlos Ahumada

Desde Argentina el ex dueño del Club León, Carlos Ahumada Kurtz, advierte que están muy lejos de que sea extraditado a México para enfrentar una acusación de fraude genérico que le hace la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Por ningún motivo Andrés Manuel López Obrador y en este caso Claudia Sheinbaum va a conseguir llevarme a México. Esa causa judicial inició en marzo del 2004, yo no soy contratista del Gobierno de la Ciudad de México desde febrero del 2004, hace 18 años, es una locura, está prescrita”, opinó en una entrevista con Manuel Peregrino en “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, en Radio Fórmula.

Esto luego de que se diera a conocer que la justicia argentina declaró procedente la extradición a México del empresario, según informó la Fiscalía capitalina el martes. Se le acusa de un posible delito de fraude genérico del fuero común relacionado con contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la Ciudad de México.

Ahumada comentó en entrevista telefónica que la causa judicial por la que piden su extradición está prescrita y que con informes falsos y argucias jurídicas las autoridades judiciales de la CDMX consiguieron por el momento que un juez argentino le diera trámite a la solicitud, pero se está lejos de ser algo definitivo.

“Ya fue (la procedencia de extradición) apelada por mis abogados y en febrero del próximo año el expediente se va a ir a la Corte Suprema de Argentina. Y ese es un proceso mínimo de un año y, por otros casos recientes de otras personas requeridas, ha llevado a la Corte varios años, o sea está muy lejos de resolverse”.

Además, citó, incluso si la Corte argentina fallara en su contra, le queda el recurso legal de demandar que se le juzgue por esos hechos en Argentina, y no en México.

“El Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora especialmente el de Claudia Sheinbaum no va extraditarme por ningún motivo y llevarme a México, vuelvo a reiterar, por ningún motivo, por más causas judiciales que invente”, confió.

Recordó que en 2019 estuvo detenido por unas horas acusado por la Fiscalía General de la República por un supuesto adeudo fiscal de 2 mil pesos mexicanos “y después de dos años la FGR encabezada por Alejandro Gertz se terminó desistiendo de la acción penal porque se dieron cuenta que no había ningún delito”.

A la fiscal general de justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, Ahumada le señaló de tener pruebas de reuniones en la que le mandan decir “que si yo le ayudaba a poner un restaurante, o sea dándole el dinero, esa causa se terminaba”.

Acusó que el agente del ministerio público Jesús Alfonso Campos Torres, quien ha llevado la causa penal en su contra desde el inicio, le pidió dinero a cambio de terminar todo el proceso.

Videos de la 4T

Ahumada dijo que no quiere hablar de más videoescándalos ahora en la 4T, pues en 2017 un mensajero de AMLO, entonces candidato, lo obligó a un pacto de silencio.

“No quiero hablar de Thalía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de Compras actual de Pemex. No quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir”, apuntó en la entrevista en Radio Fórmula.

‘Es venganza política’

Carlos Ahumada reiteró que es una sed de venganza que aún tiene López Obrador, quien le dedicó 9 minutos en la mañanera del 6 de diciembre, y sus cercanos.

“No me perdonan que en 2004 diera a conocer la gran corrupción que existía en el Gobierno del DF, ¿quién no recuerda a René Bejarano extorsionándome para intervenir mis empresas?¿quién no recuerda a Gustavo Ponce (Secretario de Finanzas) yendo a Las Vegas apostando millones de dólares del erario y de paso comprando los trajes de Andrés Manuel para las conferencias matutinas?

“¿Y quién no recuerda el video de Carlos Imaz, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, pidiéndome dinero para que Claudia y sus hijos se pudieran ir a vacacionar a Europa? no estoy faltando a la verdad. Además está el 2003 y pregunten a Claudia si se fue a Europa o no y con qué dinero se fue”, remató.

