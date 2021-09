Arriban miles de migrantes en la frontera de Chiapas, saturan albergues

Sin importar la hora, el paso de migrantes por Chiapas ha ido de menos a más, donde miles desbordas las calles y albergues de la zona, todo ello para continuar su viaje hacia Estados Unidos, pese a lo complicado de enfrentarse con la seguridad en México.

El cuarto contingente que parte de Tapachula en una semana atravesó ayer sin problemas el punto de inspección migratoria de Huehuetán donde cotidianamente son asegurados indocumentados que pretenden viajar hacia el centro del País en autobuses y transporte público local.

A diferencia de las tres caravanas previas, integradas en su mayoría por haitianos, ésta se conforma por centroamericanos que viajan con mujeres y niños.

En esta ocasión, personal de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración sólo realizó un operativo de inspección en el centro de Tapachula en un intento por disuadir que se agruparan.

Miguel Reyes del Pino, integrante de la organización Unidad Ciudadana, advirtió que la contención de migrantes por largos periodos de tiempo en Chiapas está complicando la convivencia con los residentes.

En este paso de migrantes, William Pribet es uno de ellos. Antes de llegar a México con su esposa y tres hijos, entre ellos un bebé de nueve meses, trabajó tres años en Chile para reunir los 8 mil dólares que le costó el viaje por ocho países.

No queremos estar aquí, queremos seguir para adelante, aquí no hay trabajo, no hay apoyo, no hay nada", aseguró.