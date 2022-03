Ciudad de México.- La senadora chihuahuense de Morena Bertha Caraveo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al conductor e influencer Chumes Torres luego de que la insultara con groserías en un programa de YouTube llamado "El Pulso de la República".

Durante el Día Internacional de la Mujer, el martes, la senadora acudió a la Fiscalía para denunciar a Torres por violencia política de género.

Hace dos semanas, la legisladora morenista anunció en conferencia de prensa desde el Senado que denunciaría a Torres ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el mismo tema.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Lo hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio", indicó la senadora el martes.

En la denuncia, Caraveo señala que sufrió "violencia en razón de género a la que he sido objeto de manera mediática" por José Manuel Torres Morales.

La denuncia contra Chumel Torres. Foto. Twitter

NO DEJES DE LEER: 'Googleamos mal la foto', se disculpa Chumel con exfuncionario

Chumel Torres: vete a la v... le dijo a senadora de Morena

Y es que Torres en su programa de YouTube criticó fuertemente a la senadora morenista luego de que defendiera a López Obrador por el escándalo de la Casa Gris de su hijo José Ramón López Beltrán.

"Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador", mencionó la senadora durante una intervención en el senado.

En respuesta, el influencer y conductor de Radio Fórmula criticó con palabras altisonantes a Caraveo.

"Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la v.... Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la v... o es muy fuerte? ¡Váyase a la v...!".

SIGUE LEYENDO: 'Sígale y compro Twitter para sacarlo a patadas', le dice Salinas Pliego a Chumel Torres

HLL