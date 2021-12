Ciudad de México.- Debido a que el costo de las tortillas ha subido a más de 18 pesos el kilo en algunas tortillerías, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) incentivó a adquirir este alimento en supermercados.

De acuerdo con el reporte ‘¿Quién es quién en los precios?’, para la cuarta semana de noviembre del presente año, el precio de las tortillas fue de 18.8 pesos por kilo.

Este dato significa un aumento de 3.2 pesos más que lo visto el año pasado, durante la cuarta semana del mismo mes.

En el caso de las tiendas de autoservicio, este año 2021 los consumidores pudieron encontrar las tortillas a un costo de 13 pesos, a 1.3 pesos de diferencia de la que se vendían el año pasado (11.7 pesos).

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas los costos tienen que ver con el aumento de los insumos, pues en noviembre de 2020 el maíz blanco costaba 240 dólares por tonelada métrica, mientras que en el mismo mes del presente año el precio aumentó a 315.9 dólares.

Ante la diferencia de costos entre las tortillerías y los supermercados, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, llamó a los consumidores a adquirir este alimento en los siguientes establecimientos:;

Según el funcionario, en estos supermercados el kilo de tortilla se puede encontrar en 13 pesos.

Vivimos libre mercado, no hay precios controlados. Este país no lo tiene desde hace muchos años y no lo va a tener. El precio de la tortilla en supermercados es de 13 pesos, si un tortillero la quiere subir vayan a Walmart, Sorina o Chedraui”, indicó Sheffield Padilla.