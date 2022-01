Los retrasos en las obras del Tren Maya son culpa del ex encargado del proyecto, Rogelio Jiménez Pons, "por no aplicarse y no entusiasmarse", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La postura la emitió durante su conferencia de prensa matutina, en la que el dijo que las obras de su Gobierno "necesita responsables que estén comprometidos" y no se detengan ante nada.

Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada. Y que se apliquen a fondo", dijo.

López Obrador puso como ejemplo de funcionarios comprometidos al General Vallejo, que está "día y noche" en la obra del Aeropuerto de Santa Lucía, y a Rocío Nahle, que "no se despega" y "no está perdiendo el tiempo" en la Refinería de Dos Bocas.

Entonces por qué se va a terminar, entre otras cosas, no es solo ese factor, pero sí influye mucho. ¿Por qué vamos a terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo? Porque el que está a cargo de la obra, el General Vallejo, está ahí día y noche", presumió.

Entonces. ¿Por qué vamos a terminar la Refinería de Dos Bocas, entre otras cosas, en julio, en tres años? Como el aeropuerto en poco tiempo, aunque no les guste a nuestros adversarios, porque ahí está Rocío Nahle, no se despega, no está perdiendo el tiempo".

Por eso, Rocío Nahle y ahora por eso Javier May al Tren Maya, porque en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya, a pesar de los pesares, aunque nos pongan obstáculos, además, somos especialistas en brincar obstáculos".

El tabasqueño agregó que Jiménez Pons abrió camino, pero que ahora se necesita más acción.

"Entonces por eso Javier, y agradecemos mucho lo que hizo Rogelio, dejó abierto el camino, desbrozado el camino pero ahora lo que necesitamos es más acción", afirmó.

Aseguró que ya tienen un acuerdo de terminación de la obra con las empresas que participan en el proyecto y que éstas han actuado de manera responsable.

(Con información de Reforma)

