Ciudad de México.- José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres, enfrentará un proceso legal en el que, según el delito que investiga la Fiscalía General de la República (FGR), no pisaría la cárcel, pero sí por el que denunció inicialmente la senadora de Morena Bertha Caraveo.

El lunes, la FGR informó que abrió la carpeta de investigación FEB/FEMDH/FEVIMTRA-CDMX/0000370/2022 por apología del delito o de algún vicio previsto en el artículo 208 del Código Penal Federal. También reconoce a Caraveo como víctima según lo previsto en la Ley General de Víctimas por la violencia machista de Torres.

Según el artículo 408 del Código Penal Federal, aquel que cometa este delito se le aplicarían de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutara. En caso contrario, se le aplicaría otra sanción según sea el delito cometido.

Sin embargo, inicialmente, la senadora de Morena Bertha Caraveo denunció a Chumel Torres por el delito de violencia en razón de género.

FGR informa que se investiga por apología del delito a Chumel Torres.

Establece cárcel el delito de violencia política de género

Este delito está plasmado en la Ley General en Materia de Delitos Federales. Y establece de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

Caraveo inicialmene indicó que las conductas de Torres afectaron su dignidad humana. Precisamente el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece de seis a tres años a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o una mujer que ocupe un cargo público.

Denuncia inicial por violencia de género contra Chumel Torres.

En el caso de Torres, en el programa Pulso de la República de YouTube, se refirió a la senadora con palabras altisonantes, luego de criticarla por defender a Andrés Manuel López Obrador y su hijo José Ramón López Beltrán por el escándalo de la "Casa Gris".

"Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la v.... Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la v... o es muy fuerte? ¡Váyase a la v...!".

Hay que aclarar, que en México no hay una ley que regule o castigue los contenidos que se reproducen en redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras.

Este martes, Torres, también conductor en Radio Fórmula, aseguró que no está ni triste ni enojado. "Déjense venir, todavía le queda mucho norte a estas venas", señaló.

