Ciudad de México.- El influencer y conductor de Radio Fórmula, Chumel Torres, por fin respondió que "no está ni tres ni preocupado" por la denuncia que interpuso la senadora de Morena Bertha Caraveo por violencia de género y luego de que el lunes la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que abrió una carpeta de investigación.

En Twitter, el influencer con más de 3.4 millones de seguidores, dijo: "Déjense venir, todavía le queda mucho norte a estas venas".

Torres dijo que como buen chihuahuense donde hay tarahumaras que vuelan "les prometo que yo sé volar, déjense venir".

El conductor de Pulso de la República, programa de YouTube, donde denostó con groserías a Bertha Caraveo, dijo con palabras altisonantes que "el Pulso no soy yo, compas, el Pulso somos yo y mis compas, y entre todos hacemos esto que amamos y nos da de comer y beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza, le crecen siete más hijos de su ...che m...".

Así con su peculiar forma de expresarse con groserías, Torres afirmó en Twitter que en México no hay libertad de expresión. "No, aquí no. Aquí no existe eso", señaló en su publicación.

¿Qué hizo Chumel Torres para ser denunciado ante la FGR?

Chumel Torres denostó con palabras altisonantes a la senadora de Morena Martha Caraveo por defender al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su hijo José Ramón López Beltrán por la polémica "Casa Gris".

"Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador", mencionó la legisladora en el pleno del Senado.

Ante ello, Torres hizo una crítica fuerte a la legisladora utilizando palabras altisonantes. "Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la v.... Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la v... o es muy fuerte? ¡Váyase a la v...!".

Hay que destacar que actualmente en México no existe una legislación que regule o sancione a los medios virtuales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales, por transmitir contenido con palabras altisonantes o hasta las llamadas noticias falsas. Solamente, los propios dueños de esas mismas redes sociales aplican lo que llaman "reglas comunitarias", aunque en algunas ocasiones los mismos usuarios las califican de "censura".

Según la FGR a Torres se le abrió la carpeta FEB/FEMDH/FEVIMTRA-CDMX/0000370/2022 por el delito de apología del delito o de algún vicio previsto en el artículo 208 del Código Penal Federal.

¿Libertad de expresión?

No. Aquí no. Aquí no existe eso.



Pónganse en filita. Se la pelan al norte, perros.



“Déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas”. pic.twitter.com/Zv4UAGnNfR — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 15, 2022

