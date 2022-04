Denuncian uso de avión de la Guardia Nacional para trasladar a morenistas

Ciudad de México.- Guadalupe Acosta Naranjo, miembro del Comité Promotor del Frente Cívico Nacional (FCN), denunció el uso de aeronaves de la Guardia Nacional para trasladar a miembros de Morena de un mitin político a otro en distintas ciudades del país.

A través de su cuenta de Twitter, Acosta Naranjo escribió: “La hipocresía es repugnante, pero la simbiosis de política y militares, en muy preocupante”, acompañando su mensaje de una imagen en la que se aprecia a miembros de Morena en una pista junto a un avión con matrícula XC-PFM.

“Todos usando aviones del ejército, para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro”, denunció.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Te puede interesar: Asegura AMLO que no hubo protestas de EU por reforma energética

A través de la página flightradar24, se constató que la aeronave militar con matrícula XC-PFM estuvo en Torreón y Hermosillo, ciudades en las que hubo mitin político.

Consultada al respecto, la Guardia Nacional no ha hecho comentarios hasta el momento.

'No me pueden correr': Adán Augusto reta al INE y promueve revocación de mandato en Sonora

Ante participantes de la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación de cara a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se celebrará el próximo 10 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo no temer a posibles sanciones del INE.

Asistió a un evento público que se realizó a espaldas del teatro Emiliana de Zubeldia, el cual estuvo encabezado por el gobernador Alfonso Durazo; Mario Delgado, presidente del CEN de Morena; Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco; el dirigente de Morena en Sonora, David Mendoza; Ramón Flores, dirigente del PT en Sonora; funcionarios del gabinete estatal, diputados y alcaldes morenistas.

“Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar, cuando le dijimos al Presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo ¿y a que vas?, nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica”, le expuso.

Te puede interesar: John Kerry pide a México respetar T-MEC y acelerar energías limpias

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, expresó.

“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.

Te puede interesar: AMLO 'promete' poner en funcionamiento el Tren Maya en 2023

FRG