Amenazaron a defensor de los derechos LGBTI+ con llevarse a su hijo

El reciente asesinato de la activista y ex reina de Belleza Trans, Devanny Cardiel no es el único caso en Guanajuato de violencia en contra de defensores de derechos LGBTI+, el irapuatense Raúl Ruíz Valtierra se tuvo que exiliar con su familia por amenazas.

El caso de la activista que fue asesinada en su negocio el pasado domingo conmocionó a la comunidad LGBTI+ en León al iniciar esta semana, pero no es el único caso en Guanajuato de defensores de derechos de ese sector de población que son víctimas de este tipo de violencia.

En entrevista para Periodico AM el activista decidió finalmente hablar sobre las causas de su desplazamiento hacia Canadá en diciembre de 2019.



Ruíz Valtierra fue una de las primeras personas que pudo contraer matrimonio legalmente con su pareja de mismo sexo en Guanajuato y juntos siguieron la crianza de un hijo que el previamente había procreado.

Mi esposo, mi hijo y yo fuimos víctimas del crimen organizado, personas que se identificaron con un grupo criminal. Durante cuatro meses estuve pagando cuota par que me dejaran trabajar”

Ruíz Valtierra se dedicaba a la venta de alimentos en Irapuato, pero también dedicaba tiempo al activismo social, para lo cual también viajaba a León, Guanajuato capital y otras ciudades de la entidad.

Entre estas amenazas hubo una vez que me secuestraron y me golpearon y me dijeron que me callara el hocico’, ‘este es el cabrón que anda ayudando a los jotos’, así dijo una de las dos personas que nos increpó en nuestro negocio”.

Después de eso decidió aminorar sus apariciones en público para sus actividades como defensor de derechos de la comunidad de diversidad sexual.

Pero después, amenazaron con llevarse a su hijo, “que estaba bueno para vestirlo de ruca y que se lo cargara la chingada, que estaba bueno para reclutarlo, en ese momento se me vino el mundo abajo”.

Días después de eso, Raúl y su familia decidieron salir del país y cerraron su negocio de manera definitiva.

Señaló que interpuso denuncia de estos hechos en el Ministerio Público, aunque con temor por las versiones sobre la colusión de autoridades con el crimen organizado.

Finalmente expresó que “cualquier cosa que le llegase pasar a alguien de mi familia, hago responsable a la autoridad que ha hecho caso omiso y no ha dado seguimiento a nuestras peticiones. Hago responsable al gobernador de Guanajuato y a Carlos Zamarripa también”.

Confesó que los recuerdos de todos estos hechos se removieron al enterarse del caso de Devanny Cardiel.

Por eso, con la voz entrecortada llamó a la comunidad de diversidad sexual, “para que levanten la voz. No sé que les hacemos, qué les molesta al gobierno o a estos rufianes, no sé, pero me cansé de que pasen estas cosas en México”.

