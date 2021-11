Ciudad de México.- En una amplia entrevista que otorgó al diario español El País, el político adscrito al Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos arremetió de nueva cuenta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó miserable y le acusó de destruir a México.

En la entrevista realizada por el periodista Jacobo García, el panista también descartó ser el "salvapatrias de la derecha" al considerar que ya está en la última etapa, y breve, de su vida.

¡Cómo estará el pobre México para que volteen hacia mí! No, yo estoy en la última y ya breve etapa de mi vida, ciertamente en la trinchera de siempre, pero mi deber no es, ni ha sido, promoverme para ocupar cargos y recibir reconocimientos, sino para tratar de sacudir principalmente a los jóvenes, para participar limpiamente en las cuestiones públicas. México es un país de jóvenes, y es de criminales obstruirles su paso y su futuro. Lo que he sido seguiré siendo; por supuesto que tengo mucho de qué arrepentirme, pero nada de qué avergonzarme", expresó Fernández de Cevallos para El País.