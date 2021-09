María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), asegura que desconoce la acusación a los 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, inculpados por delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En su arribo a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I, comentó:

No sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, a acusar absolutamente a nadie.