Elba Esther Gordillo vuelve a la política y lamenta que AMLO no vea por los pobres

México. Después de su celebrara su boda con su abogado, la exdirigente sindical y maestra, Elba Esther Gordillo informó que regresará a la política con la frase ‘genio y figura hasta la sepultura’.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, Elba Esther Gordillo informó que tiene entre sus planes regresar a la política en México, aunque hasta el momento no dijo cuándo, solo que por ahora disfrutará de su matrimonio.

Para recordar, fue el fin de semana que Elba Esther Gordillo contrajo matrimonio con el abogado, Luis Antonio Lagunas, quien le llevaba su caso antes de que saliera de la cárcel.

Ahora, la ‘Maestra’ dio a conocer si interés de volver a la política al mismo tiempo que criticó al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, la exdirigente sindical fue clara al mencionar que ella tenía también la ilusión de que con AMLO, el país cambiara y tomará otro rumbo.

Asimismo, también aprovechó para ofrecer una disculpa por los videos e imágenes que circularon sobre algunos altercados en su boda con el abogado afirmando ser un acto penoso.

Para finalizar y a pregunta de Ciro Gómez Leyva, del ¿por qué se había casado?, Elba Esther Gordillo afirmó que fue porque encontró a un hombre bueno e inteligente.

¿Por qué me casé? Después de tantos años a mi edad, con un hombre inteligente, trabajador, de buen amor, que me cuidó cuando estuve en coma. Me casé porque me enamoré", afirmó la ‘Maestra’.