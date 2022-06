CIUDAD DE MÉXICO.- Entre bancada y bancada brotaron ayer insultos, gritos, apodos y reclamos durante el debate sobre las elecciones del próximo domingo.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, algunos legisladores pidieron seguridad, libertad democrática, pero ninguna intervención estuvo libre de acusaciones contra sus adversarios políticos y de halagos a sus partidos o candidatos.

La discusión en la sede del Senado arrancó con la asistencia de apenas 29 legisladores.

En su turno, el petista Gerardo Fernández Noroña preguntó sobre la ausencia del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en los cierres de campaña de sus candidatos.

No he visto a Alito Moreno en ninguno de los cierres de campaña. El dirigente del PRI anda un poco ausente, quizás trabajando su explicación de que hay que matar de hambre a periodistas", expuso.

ESTO TAMBIÉN TE INTERESA: Tras audios, Alejandro Moreno revira: me amenazaron de muerte por reforma eléctrica

"No he visto al líder de la coalición PRI-PAN-PRD, el señor X. Junior, Claudio X. González, que anda desesperado intentando convencer al movimiento paniaguado. A ustedes les falta lo que a nosotros nos sobra".

Luego se refirió a los "panistas paniaguados", que se quejan por la presencia de miembros del Gabinete federal en las campañas de las y los candidatos morenistas a Gobernador en seis estados.

Inviten, si lo pueden traer de Mónaco, al Comandante Borolas. Dentro de ocho días, aquí nos vemos para la celebración", desafió el petista.

La senadora panista Lilly Téllez le gritó al diputado Gerardo Fernández Noroña: "¡Diputado Changoleón! ¡Ahí está!".

Fernández Noroña consideró que ese apodo es muestra del clasismo y falta de educación de Téllez.

Y la también panista Kenia López agregó que Fernández Noroña es el diputado que más sube a tribuna a descalificar y a agredir.

"A toda acción hay una reacción", justificó López, quien lo calificó de "violento".

Yo reto a los paniaguados a que vayan al diccionario y vean el significado, no hay ningún insulto. Yo no le he faltado al respeto nunca", reviró el petista.