Ciudad de México.- Los 18 gobernadores morenistas del País acusaron que hubo compra de votos, violencia e intimidación en tres estados, dos de ellos ganados por la oposición, tras las elecciones 2022.

Además, aseguraron que la Cuarta Transformación avanza a paso firme al sumar 22 de 32 estados gobernados por el movimiento "Juntos Haremos Historia".

Señalaron que el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la decisión del pueblo de dejar lejos el régimen de corrupción están ayudando a cimentar las bases para un país más justo, fraterno y de bienestar.

"La compra de votos violencia e intimidación marcaron las jornadas electorales en municipios de Tamaulipas Aguascalientes y Durango, apoyamos las medidas legales que se emprendan y llamamos a las autoridades electorales a su imparcialidad", afirmaron.

"Reafirmamos nuestro convencimiento de que nuestra nación avanza en la dirección correcta y nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", señalaron.

Aunque hay que destacar que el pronunciamiento fue fechado el domingo, este lunes fue difundido por los gobernadores morenistas.

Pronunciamiento de los gobernadores de Morena

