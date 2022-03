Nueva ‘Generación Z’, con problemas para encontrar empleo tras pandemia

México. La población nacida entre mediados de los 90 y a principios de la década del 2000, es considerada como ‘Generación Z’, y hoy en día sufre para encontrar empleo, debido a factores como la deserción escolar, la falta de interés y hasta la pandemia.

Si bien es cierto que colocarse en un empleo ya constituía un reto para los egresados de las universidades, o con carreras truncas, la pandemia complicó aún más el panorama para estos jóvenes, aseguró Salvador De Antuñano Román, director de Recursos Humanos de Adecco Group México.

Fernando, de 21 años, dejó la carrera de ingeniería en gestión empresarial, debido a que su familia no tiene los recursos suficientes para costear los estudios. Así que actualmente trabaja por su cuenta en un tianguis.

Ha sido difícil encontrar un trabajo porque me piden experiencia y no la tengo. En las entrevistas les digo cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad, pero aun así me dicen que es necesaria", comentó en entrevista.